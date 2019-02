Documentaire over Stones in Stadspark: waar was jij op 2 juni 1999?

Nick Landman verfilmt herinneringen aan het concert van The Rolling Stones in Groningen. (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Waar was jij op 2 juni 1999? Die vraag stelde Stadjer Nick Landman via WhatsApp aan al zijn vrienden. De meesten wisten het nog: in het Stadspark bij het concert van de Rolling Stones. Deze zomer is het op de kop af twintig jaar geleden.

Landman maakt er een documentaire over met de titel: 'Waar was jij op 2 juni 1999?'

'Het is een ego-document', vertelt Landman. 'Het gaat over wat ik meegemaakt heb op die dag, samen met m'n vrienden en familie, het is een ode aan de stad en een ode aan de Stones.'

Vergaderen over het Keith-vak

Op de vraag die hij via WhatsApp verstuurde, kreeg hij verschillende reacties. 'Ik zat op het dak', reageerde de ene. Of: 'Ik zat in de struiken, want ik had geen kaartje', zei een ander.

Met een aantal van de mensen die reageerden, ging Landman met de camera terug naar de drafbaan. 'Ik ben met ze naar de plek gegaan waar ze toen stonden. Eén van hen vertelde dat ze van tevoren hadden vergaderd over hoe ze in het Keith-vak moesten komen.'

Regenbui

'En dan die regenbui die over de drafbaan trok', herinnert Landman zich. 'Maar het werd direct droog toen de Stones begonnen met hun optreden. Ze zongen Sympathy for the Devil, inclusief het stukje over de Kennedy's. Bij sommige concerten laten ze dat weg, in Groningen hebben ze het echt gezongen.'

Mick Jagger en Keith Richards tijdens het concert Bridges to Babylon in Groningen (Foto: Marcel Antonisse/ANP)



Knipoog naar de Randstad

'Groningen ademde the Stones', vervolgt de documentairemaker. 'Alle kroegen, alle cafés en restaurants waren ermee bezig. Het was ook een knipoog naar de Randstad, want nu konden wij lopend of op de fiets naar de Stones.'

De documentaire 'Waar was jij op 2 juni 1999?' is zaterdag 23 maart te zien in EM2 op het Suikerunieterrein in Groningen.

Lees ook:

- 2 juni 1999. The Rolling Stones in Stad: Trots onder de aperots