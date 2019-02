Woning in Oude Pekela op slot gegooid vanwege hennepteelt

De gemeente Pekela heeft een woning aan de Industrieweg-Oost in Oude Pekela op slot gegooid, nadat er vorig jaar een hennepkwekerij ontdekt werd. De woning gaat in elk geval drie maanden dicht.

Burgemeester Jaap Kuin benadrukt dat hij geen hennepkwekerijen in zijn gemeente duldt. Daarop paste hij het zogeheten Damoclesbeleid toe, waarbij een drugspand op last van de burgemeester wordt gesloten. Dat moet overlast in de buurt en gevaarlijke situaties voorkomen.



Verdachte adressen melden

'Zodra we vermoeden dat er een hennepkwekerij in een pand zit, grijpen we in', zegt Kuin. Hij hoopt dat omwonenden ook inzien dat hun eigen woning schade kan oplopen als het misgaat in een drugspand. 'En dat is reden genoeg om verdachte adressen te melden bij de politie.'