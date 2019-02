Drugsoverlast Vlagtwedde: hangjongeren, verveling en angst voor represailles

Het is in Vlagtwedde goed te zien waar de groepjes van zo'n tien jongeren zich ophouden, zelfs als ze er niet zijn. Lege plastic zakjes liggen op allerlei 'hangplekken', sommige met de huisregels van een coffeeshop erop.

Verder zijn er veel sigaretten te bespeuren, net als lege frisdrankflesjes en een enkele spuit langs de kant van de weg. De overlast door jongeren in Vlagtwedde dwingt de gemeente Westerwolde om maatregelen te treffen. Volgens de gemeente is er sprake van gebruik van hard- en softdrugs.

Op het schoolplein bij MFA Het Aambeeld staan sinds enkele weken camera's en bouwlampen. Reden voor RTV Noord om een aantal dagen in Vlagtwedde door te brengen en de sfeer in het dorp te proeven.

Het licht op het schoolplein kleurt groen als het donker wordt. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



De buik vol van

De overlast liep de spuigaten uit. Jongeren scheurden over het schoolplein op crossmotoren, lieten afval achter, gebruikten drugs en draaiden luide muziek.

'Mensen durfden er niet meer langs te lopen', zegt een buurtbewoner. Een andere omwonende heeft meerdere keren gezien dat er gedeald werd. De buurt heeft er de buik vol van. Nu het licht van de camera's het plein groen kleurt, is de rust teruggekeerd.

Hek en beukenhaag

Maar die oplossing is van tijdelijke aard. Er komen een hek en een beukenhaag rond het plein, zodat de conciërges 's ochtends geen opruimronde over het schoolplein meer hoeven te maken. Drugsafval en lege drankflessen behoren dan, als het goed is, tot het verleden.

Of een omheining daadwerkelijk het drugsprobleem bij de jeugd oplost? Daarover zijn twijfels in het dorp. Een omwonende van het schoolplein heeft er een hard hoofd in. 'Ze gaan dan wel ergens anders zitten. Dat zie je nu al. Ze zoeken parkeerplaatsen en afgelegen plekken op.'

Sigaretten, lege frisdrankflesjes en zelfs een spuit, duiden de overlast op straat. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Bang voor represailles

Het bewijs voor die bewering ligt op straat. Het nieuws wat minder: inwoners doen niet graag een boekje open over de overlast. Zeker niet met naam en toenaam. Een vrouw die regelmatig met haar hond langs één van de hangplekken loopt, legt uit waarom.

'Sommige inwoners zijn bang voor represailles. Het is een klein dorp. Mensen zijn bang om te praten, omdat ze vrezen dat er vuurwerk in hun tuin wordt gegooid, of erger.'

De verhalen

Pas nadat inwoners ervan verzekerd zijn dat ze anoniem blijven, komen de verhalen. 'Het dorp heeft echt een drugsprobleem', zegt een inwoonster. 'Laatst liep ik met mijn zoontje over straat en pakte hij een zakje op waar xtc-pillen in zaten. Dat zakje hebben we maar snel teruggelegd.'

Het drugsafval is overal op straat terug te vinden. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Een andere vrouw klaagt over de stank. 'Ik heb een tijd geen gebruik kunnen maken van mijn slaapkamer door de wietlucht die er naar binnen was getrokken. Ik heb de politie er meerdere keren over gebeld, maar er verandert eigenlijk niets.'

De aanwezigheid van journalisten blijft niet onopgemerkt. Hondeneigenaren vertellen aan elkaar dat ze wel meer weten, maar dat ze dat niet aan de pers kwijt willen. Het zegt veel over de angst in het dorp.

De jongeren aanspreken op hun gedrag? Het gebeurt nauwelijks. Een enkele durfal stapt er op af, als de herrie te veel wordt. Vaak is een grote mond terug het enige resultaat.

De jongeren

En de jongeren zelf? Die zijn, net zoals de rest van het dorp, niet happig op pers. Ze praten wel na een tijdje. Over het opgejaagde gevoel dat ze hebben, als de politie hun auto's weer eens controleert. Over het feit dat er niks te doen is voor jeugd tussen de 14 en 18 jaar.

Over de jeugdsoos, waar ze niet gezien willen worden, want daar zitten hun jongere broertjes. Over het urenlange hangen op een bankje met elkaar en tegelijk weggekeken worden door andere inwoners. Over hun vriend die gebruiker was en nu een plek voor zijn leeftijdsgenoten wil in het dorp. Een overdekte plek met een fijne bank. Meer vragen ze niet.

De jongeren in Vlagtwedde worden veelal weggekeken door andere dorpsgenoten. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



In gesprek

De gemeente Westerwolde laat weten dat de camera's op het schoolplein blijven staan totdat het hek en de beukenhaag zijn geplaatst. De gemeente is met jongerenwerk, scholen, de politie en Verslavingszorg Noord-Nederland in gesprek over de problemen. In een later stadium wil de gemeente dat ook doen met jongeren en inwoners.

De gemeente laat weten dat de wens van een hangplek nog niet besproken is in de gemeente en datdaar op dit moment ook nog geen sprake van is.

Ook Dorpsbelangen Vlagtwedde is benaderd voor een reactie op dit artikel. Op meerdere verzoeken is de vereniging uiteindelijk niet ingegaan.

Tips

Heb je tips over dit verhaal? Die kun je, gegarandeerd anoniem, sturen naar nvloeimans@rtvnoord.nl of mnauta@rtvnoord.nl.

Lees ook:

- Cameratoezicht ingezet in strijd tegen drugsoverlast op schoolplein

- Drugsoverlast Vlagtwedde vooral door jongeren onder 18

- Westerwolde gaat drugsoverlast op schoolpleinen Vlagtwedde te lijf