Delfzijl lobbyt voor aquaduct in 2024

De gemeente Delfzijl hoopt dat de brug over het Eemskanaal, die onderdeel uitmaakt van de N33 bij Appingedam, over vijf jaar vervangen kan worden door een aquaduct.

De aanleg van het aquaduct zou direct na de verdubbeling van het deel van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam moeten plaatsvinden. Het moet in 2024 klaar zijn.

Vaker files

De gemeente Delfzijl pleit al langer voor een tunnel onder het Eemskanaal. Groningen Seaports sloot zich daar eind vorig jaar bij aan. De brug staat door de toenemende scheepvaart over het kanaal steeds vaker open, met lange files tot gevolg.

De miljoenen kostende operatie moet voor rekening van het Rijk komen. De gemeente realiseert zich dat een aquaduct veel duurder is dan een brug.

'Maar de relatief hoge investering lijkt gerechtvaardigd, want het is de beste en veiligste oplossing voor weg- en scheepvaartverkeer', laat het college van burgemeester en wethouders weten in antwoorden op VVD-raadslid Tineke Naafs.

Niet weer overhoop

De verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam start volgend jaar. Delfzijl hoopt dat Rijkswaterstaat bij het laatste gedeelte van dit stuk alvast voorsorteert op een vierbaans aquaduct. 'Of, als dat er niet in zit, een viaduct waaronder de binnenvaart ongehinderd kan passeren.'

'Voorkomen moet worden dat straks alles weer overhoop moet, als met de realisatie van het stuk tussen Appingedam en de Eemshaven begonnen wordt', schrijft het gemeentebestuur van Delfzijl.

Inmiddels hebben de eerste gesprekken met de provincie over een aquaduct al plaatsgevonden.

