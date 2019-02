Fruitvliegjes moeten helpen in zoektocht naar Noordzeeziekte-medicijn

De kans dat je van de Noordzeeziekte hebt gehoord is klein, maar tegelijkertijd ook weer groot. Wereldwijd lijden slechts 25 mensen aan de zeldzame ziekte en dat is vooral in Noord-Nederland het geval. Patiënten smachten naar een medicijn.

Door schokken en epileptische aanvallen worden patiënten met de ziekte al van jongs af aan steeds minder mobiel. Farmaceuten steken echter geen geld in de ontwikkeling van medicijnen omdat er aan 25 patiënten weinig te verdienen valt.

Sleutelrol

De Stichting Noordzeeziekte heeft daarom zelf geld in gezameld voor onderzoek. Een sleutelrol daarin is weggelegd voor fruitvliegjes. 'Via bepaalde technieken kunnen we bij fruitvliegjes precies dezelfde genetische afwijking maken als bij patiënten met de Noordzeeziekte', legt professor Ody Sibon van het UMCG uit.

Omdat de fruitvliegjes door die methode net als patiënten van de Noordzeeziekte een epileptische aanval kregen, konden de onderzoekers een zogeheten 'fruitvliegmodel' maken voor de Noordzeeziekte.

Testen

Hoe groot de kans is dat er een stof wordt gevonden die de ziekte kan verhelpen, durft ze nog niet te zeggen.

'Stel dat we de komende twee jaar 1400 medicijnen gaan testen en er zit een medicijn bij dat helpt, dan kunnen we dat ook relatief snel testen op patiënten met de Noordzeeziekte', zegt Sibon.

'Maar er zouden ook medicijnen kunnen zijn die een epileptische aanval juist verergeren. Uit die kennis trekken we ook veel lering.'

Einde verhaal?

Als er bij de geteste medicijnen geen baanbrekende oplossing zit, betekent dat nog niet direct einde verhaal. 'Dan hebben we wel een snelle methode om nóg eens 1400 andere medicijnen te testen', besluit de professor.

