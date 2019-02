Groninger Archieven zoekt hulp bij ontcijferen oude stadsdocumenten

Het wordt de schatkist van het stadsbestuur genoemd: honderden meters aan ongelezen documenten in de Groninger Archieven. De eeuwenoude papieren zijn moeilijk te ontcijferen, dus roepen medewerkers de hulp in van het publiek.

'Er is een aantal jaren geleden een prachtige inventaris van die documenten gemaakt. Maar dan merk je dat het eigenlijk heel weinig gebruikt wordt, terwijl het om de geschiedenis van onze stad gaat', zegt rijksarchivaris Jona van Keulen.

Gescande documenten

Omdat de oude documentatie is gescand, kunnen mensen het thuis op een iPad of laptop helpen te ontcijferen. 'Iedereen kan het op de website bekijken', gaat Van Keulen verder.

Wat mensen menen te lezen, wordt door medewerkers van het Groninger Archief gecontroleerd. 'Als er tekst door iemand anders is ontcijferd, is dat voor anderen ook al te lezen.'

'Op deze manier leid je eigenlijk mensen op om oud schrift te lezen. En veel oudere mensen kunnen dat lezen, want die hebben nog leren schrijven. Jonge mensen, die op jonge leeftijd vooral behendig zijn met computers, hebben daar meer moeite mee', weet de rijksarchivaris.

'Wij worden ook verrast'

Maar waar begin je in hemelsnaam als je oude documentatie wilt vertalen? Het antwoord blijkt voor de hand te liggen. 'We nemen een heel jaar door en beginnen van voren af aan. Je hebt wel een beeld van waar je denkt dat het over gaat, maar sommige dingen verrassen ons óók', zegt ze lachend.

Zo kwamen Van Keulen en haar collega's erachter dat er vroeger elk jaar in februari nieuwe stadsbestuurders werden benoemd. 'Ook besliste de raad elke twee weken de nieuwe prijs van het brood, dat was toen heel belangrijk. Dat hing samen met de prijs van het graan.'

Wat deed men vroeger zoal?

Maar de medewerkers van de Groninger Archieven kunnen het niet alleen. 'En dus hopen dat we er samen met het publiek uit kunnen komen wat men vroeger zoal deed in een jaar. Misschien vinden mensen een bepaald onderwerp wel zo leuk, dat ze zeggen: hier willen we verder in spitten. En dat kan.'