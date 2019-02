De Noord 9 van zaterdag 23 februari

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Wat Aans! - Roelfina

De mannen van Wat Aans! hebben net hun 10-jarig jubileum gevierd met 'Batterij'. Na 'Proat toch Grunnegs met mie', uit de zomer van 2015, de superhit 'Trilploat' uit 2016 en 'Sjomp!' uit 2017 doen Rik Baptist en Teun Heuvel het weer, een nummer maken dat zich online snel verspreid. Op YouTube is de clip in drie dagen al 4000 keer bekeken, op Facebook ruim 6000 keer en op Spotify is het nummer bijna 1000 keer beluisterd. Het lied over Roelfina is ook de opmaat naaar een heel album, dat dit voorjaar moet verschijnen. Bekijk de clip van 'Roelfina' hier.

2. NulViefteg - Siepeltjevlaais

Het nummer 'Siepeltjevlaais' staat in de rij hits van de Groninger band: 'Funky vout'n', 'Schiere dag', 't Leed is leden' en 'Gebrookn haartn reperoatieman' waarmee de band eerder in de Noord 9 heeft gestaan. Maar het is voor het eerst dat NulViefteg een #1-hit in de lijst te pakken heeft! In 2010 richten gitaristen Alex Lutjeboer en Klaas Post samen The Chaplains op. De band speelt in de herfst van 2016 op het podium van Café Martini. Daar grappen Alex en presentator Eric Bats dat het wel leuk zou zijn als de band eens iets in het Gronings gaat doen. Zanger/gitarist Alex Luttjeboer is al een tijdje druk aan het schrijven voor een heel album. NulViefteg bestaat naast Luttjeboer uit gitarist Klaas Post, bassist Marten van der Ploeg, drummer Kid van Hees en pianist Remko Wind. Beluister 'Siepeltjevlaais' hier.

3. Bé Schmaal - Ik liek zoveul op die

Bé Schmaal uit Meeden heeft eind vorig jaar zijn tweede liedje uitgebracht, als opvolger van 'Zwait en zwoare sjek'. Met dát nummer is hij genoteerd in Alle 50 Goud 2018, op nummer 33. Beide liedjes komen op zijn debuutalbum 'Dattien bie zestig' dat in februari gaat verschijnen. In het dagelijks leven is Bé Schmaal aan het werk als fysiotherapeut in Winschoten. Bekijk de clip van 'Ik liek zoveul op die' hier.

4. Bert Hadders & Joost Dijkema - Aarm en riek

Dit nummer is het eerste liedje van het album 'Kokeleko' dat Bert Hadders en Joost Dijkema samen maken. Bert Hadders kennen we van zijn hits met De Nozems, oa. 'Volluk!', 'Poolse bruid', 'Elvis, keuning van de Bunermond'. In 2018 is de samenwerking met de Nozems geëindigd. Nu is Hadders met Dijkema op pad. De liedjes die het duo brengt zijn afkomstig uit het inmiddels verdwenen Radio Noord-programma De Centrale. 'Ik maakte toen iedere twee weken een nieuw lied', vertelt Bert. 'Ik heb ze eigenlijk allemaal alleen met m'n gitaar gemaakt en daardoor blijken ze nu heel goed te passen in deze setting met Joost.' Voordat Joost Dijkema eind 2016 doorbrak met zijn debuutplaat 'Sacred revelations' speelde hij in verschillende bands, waaronder Tangerine. Ook nu speelt hij onder meer nog in The Reverse Cowgirls. Joost Dijkema is momenteel de officiële stadsmuzikant van Groningen. Beluister het lied hier.

5. De Troebadoers - Kon t aaltied mor zo blieven

Na een flinke pauze zijn de Troebadoers weer samen. Jan Henk de Groot, Edwin Jongedijk en Alex Vissering hebben een nieuw album gemaakt en ze doen opnieuw een aantal theaters aan. Alex, Erwin en Jan Henk hebben dezelfde passies: het Gronings en Americana muziek. Een jaar of vijf geleden lanceert het trio zijn debuutalbum en een tour langs Groninger theaters. Met succes: de tournee is uitverkocht en de liedjes 'Riekdom' en 'In de nacht' worden meteen klassiekers. Ook op het nieuwe album 'Onbekinde wegen' en tijdens de tour 'Appeltoarde en rooie wien' spelen en zingen de mannen eigen Groningstalige liedjes over het leven, de streek en de liefde afgewisseld met nummers van Amerikaanse muziekhelden. Beluister 'Kon t aaltied mor zo blieven' hier.

6. Vanderlinde - Watch your game

Eerder heeft Vanderlinde al hits in de Noord 9 met oa. 'Katie Lee', 'In one day', 'In your world' en 'When the devil deals'. Maar dat is al meer dan een jaar geleden. 'Watchyour game' is de eerste single van het pas verschenem album 'Entering the circus'. Vanderlinde is een Groningse poprock-band rond zanger en songwriter Arjan van der Linde. Vanderlinde is in 2006 gevormd door Arjan van der Linde, drummer Harrie Groenewold en gitarist Christof Bauwens. De eerste jaren speelt de groep vooral stevige rock, inmiddels staat pop en countryrock op het repertoire. Bekijk de video van 'Watch your game' hier.

7. Irene Wilkens & Sikkom Kult - Langzoam neergoan

Opnieuw staat Irene Wilkens met haar band in de Noord 9. Een klein jaar geleden heeft 'Nog ainmoal daanzen mit die' (#2) maar liefst 17 weken in de lijst gestaan. In de zomer van vorig jaar heeft 'Hol die vast' #5) gehaald in de Noord 9. Nu is 'Langzoam neergoan' de nieuwe single en die is net als de vorige nummers afkomstig van het album 'Sikkom Kult' dat vorig voorjaar is verschenen. Daarop staan de mooiste liedjes die de band de afgelopen jaren heeft gespeeld én nieuwe nummers. Irene is is een veelzijdig zangeres, ze zingt in allerlei talen, bij allerlei bands. Samen met Sikkom Kult brengt ze uitsluitend Groningstalige liedjes, meestal geschreven door Alex Schoenmaker. Bekijk het optreden van Irene en haar band in Café Martini hier.

8. Inge van Calkar - Hold you hate you love you leave you

Het is voor Inge niet de eerste keer dat ze in de Noord 9 staat. Haar eerdere noteringen zijn 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015) en 'Imaginary' (2017) en 'River' (#1 in 2018). 'Hold you hate you love you leave you' is Inges tweede #1-hit op rij. Volgens de zangeres heeft haar muziek nu een nieuwe dimentie, dan toen ze alleen nog accoustische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorspijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen. In september is haar nieuwe album 'Reset' verschenen, dat heeft ze met twee Groninger en een Duitse producer gemaakt. Inge heeft in het voorprogramma van Gare du Nord gespeeld bij hun 20 concerten. Tijdens festival Eurosonic/Noorderslag heeft Inge met haar band gespeeld op OpenAir, op de Grote Markt in de Stad. Bekijk de videoclip hier.

9. Wanton - Onderweg

Wanton is een band uit Onderdendam met zanger Wim Beukema, gitarist Sebas Graventein, bassist Martijn Poel en drummer Thomas Zeevalking. 'Onderweg' is de eerste single van het debuutalbum dat op 4 april gaat verschijnen: dan staat Wanton in Martiniplaza in de Stad voor de presentatie van het album. Wanton omschrijft z'n muziek als een kruising tussen Bløf en de plaatsgenoten van IOS. Tegen POPGroningen vertelt frontman Wim Beukema: 'Ik vertel via mijn liedjes meer over mezelf. Elk liedje heeft zijn eigen verhaal, die voor iedereen op een eigen manier te interpreteren is. Door meer over mezelf los te laten probeer ik een verbinding te leggen met onze luisteraars'. Bekijk de clip van 'Onderweg' hier.