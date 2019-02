Echtpaar kleedt bejaarde vrouw financieel uit; Hof buigt zich over straf

De man en vrouw zijn in 2016 veroordeeld tot 22 maanden cel door de rechtbank in Groningen.

Drie ton

De rechter besliste destijds dat het stel bijna drie ton moet terugbetalen aan de nabestaanden van het inmiddels overleden slachtoffer. De rechtbank achtte verduistering van het vermogen van de hoogbejaarde vrouw bewezen.

De verdachten ontkennen tot op de dag van vandaag.

Buren trekken aan de bel

Bezorgde buren van de bejaarde vrouw trokken in oktober 2013 bij de wijkagent aan de bel. Ze waren bang dat hun hulpbehoevende buurvrouw financieel werd uitgekleed door een financieel adviseur en zijn vrouw. Die woonden destijds ook in Haren.

De rechter stelde in december van dat jaar een curator aan. Die stuitte op onregelmatigheden in de boekhouding van de bejaarde dame. Haar vermogen van bijna drie ton was volledig verdampt. De Harense overleed in 2015 op 98-jarige leeftijd en in bittere armoede.

Dure spullen

Het stel werd in 2014 verhoord en hun kapitale villa in Haren werd doorzocht. De rechercheurs namen dure spullen, waaronder auto's, in beslag. De verdachten hadden de oude vrouw juist goed verzorgd, zeiden ze tijdens de rechtszitting in 2016. De man was gevolmachtigd om de boekhouding te verzorgen. Alle transacties verliepen met toestemming van de vrouw, zei hij, ook al dementeerde de vrouw in die periode.

De rechter geloofde dit niet. De uitgaven pasten namelijk niet bij de leefstijl van de vrouw. Zo waren vliegtickets naar Italië gekocht. In dat land hadden de boekhouder en zijn vrouw een tweede woning. Dat huis is nog steeds in hun bezit en het echtpaar leeft daar momenteel.

Het stel had voor de zorgverlening een uurtarief vastgesteld met de bejaarde vrouw, zo werd eveneens op zitting verteld. Dit geloofde de rechter ook niet. De facturen hiervan ontbraken.

Meer slachtoffers

De man en vrouw werden aanvankelijk ook verdacht van het leeghalen van een rekening van een vermogend bejaard echtpaar uit Westerbork. Het Openbaar Ministerie had te weinig bewijs in handen om hen ook hiervoor strafrechtelijk te vervolgen.

Strafblad

De man en de vrouw hadden tot dusver geen strafblad. De rechtbank in Groningen vond de zaak zo ernstig, dat alleen een celstraf passend werd geacht. Het stel ging direct na de uitspraak in hoger beroep.

Zolang de hogere rechters zich over de zaak buigen, hoeven de verdachten die 22 maanden cel niet uit te zitten. Ook hoeven ze nog niet te beginnen met het terugbetalen van het geld.

Getuige horen

Het Gerechtshof behandelt de zaak maandag inhoudelijk. Dit neemt de hele dag in beslag. De verdediging wil onder meer een getuige, de buurvrouw van het overleden slachtoffer uit Haren, horen.

