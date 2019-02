Meetfouten KNMI zitten schadeafhandeling voorlopig niet in de weg

De afhandeling van aardbevingsschade heeft vooralsnog geen last van de KNMI-meetfouten. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) laat weten dat het mogelijk wel gevolgen heeft voor toekomstige regels voor schadeafhandeling.

TCMG maakte onlangs bekend schade aan gebouwen boven het gasveld van Groningen of in de buurt van de gasopslag in Norg makkelijker af te handelen.

Binnen dat gebied geldt het 'wettelijke bewijsvermoeden'. Dat houdt in dat er binnen de grens van het Groningenveld, plus een aantal kilometer daarbuiten, van uit wordt gegaan dat er schade wordt veroorzaakt door aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

Grondversnelling: ja of nee?

Buiten dat gebied is het moeilijker om schade vergoed te krijgen. Er wordt dan onder meer gekeken of er bij een aardbeving ook een grondversnelling heeft plaatsgevonden boven een bepaalde waarde. De grondversnelling is een belangrijke oorzaak van schade.

De afwijkende meetresultaten van het KNMI kunnen in de toekomst voor een ander beoordelingskader zorgen. 'Een hogere of lagere trillingssnelheid zorgt voor een groter of kleiner effectgebied.

Onterecht (geen) schade vergoed

'De TCMG zal bij de toepassing van het beoordelingskader uitgaan van de gecorrigeerde gegevens', schrijft het schadeloket op zijn website.

Als gedupeerden hierdoor onterecht geen schade vergoed hebben gekregen, krijgen ze een nieuwe beoordeling. Mensen die wel schade vergoed hebben gekregen, maar hier geen recht op hadden, krijgen 'het voordeel van de twijfel', zegt een woordvoerder van de commissie.

Lees ook:

- Wiebes: versterkingsoperatie gaat door, ondanks foute KNMI-metingen

- Boos SodM stelt onderzoek in naar foute KNMI-metingen

- KNMI bracht meetfouten niet eerder naar buiten 'door menselijke fout'