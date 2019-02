Koloniën van Weldadigheid voorgedragen voor Europees Erfgoedlabel

Huis Westerbeek (1770) hoorde bij het voormalige landgoed Westerbeecksloot in Frederiksoord. (Foto: Henk Binnendijk/Flickr)

Een Europees Erfgoedlabel is bedoeld voor plekken die belangrijk zijn voor de Europese geschiedenis en cultuur. Er zijn drie plekken in Nederland die al zo'n label hebben: Kamp Westerbork, het Vredespaleis in Den Haag en het Verdrag van Maastricht.

Armenkoloniën

Het gaat om de zogeheten armenkoloniën in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord en Willemsoord. Die ontstonden in 1818, toen generaal Johannes van de Bosch een plan bedacht om iets te doen aan armoede in Nederland.

De Fransen waren net vertrokken en lieten Nederland berooid achter. Vooral in de steden was veel armoede en bedelarij. Van de Bosch bedacht dat hij in Drenthe deze gezinnen een betere toekomst kon geven en bouwde honderden kleine boerderijtjes met wat land.

Nog even in spanning

Het kabinet neemt met de voordracht over een Europees Erfgoedlabel het advies over van de Raad voor Cultuur. Omdat de koloniën uit een tijd stammen waarin België nog bij Nederland hoorde, dienen de landen het voorstel gezamenlijk in.

Het gaat om de vijf koloniën in Nederland en twee in België. De Koloniën van Weldadigheid horen eind dit jaar of ze op de lijst komen.

