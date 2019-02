Sjoerd den Hertog wint Grand Prix-wedstrijd in Zweden

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog heeft de tweede Grand Prix-wedstrijd in Zweden gewonnen. De Groninger kwam na 50 kilometer solo over de eindstreep.

In de laatste kilometer achterhaalde hij Robert Post en schaatste meteen bij zijn huisgenoot weg. Post kwam ruim drie seconden later over de finish.

Tweede zege op natuurijs

De twee maakten deel uit van een kopgroep van zes schaatsers. Nederlands kampioen Mart Bruggink werd derde.

Het was voor Den Hertog de tweede zege op natuurijs. Een paar weken geleden won hij een wedstrijd op de Oostenrijkse Weissensee. Voor Post was het de eerste keer dat hij dit seizoen op het podium stond van een natuurijswedstrijd.