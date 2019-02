Nieuwe opkoopronde huizen gaat van start in bevingsgebied

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) start maandag met een nieuwe ronde voor het opkopen van woningen in het aardbevingsgebied. Voor de opkoopronde is ieder jaar tien miljoen euro beschikbaar.

Mensen die hun huis willen laten opkopen door de NCG moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

In de kern

Zo moet de woning om te beginnen in de kern van het aardbevingsgebied staan: in de (voormalige) gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Slochteren, Loppersum of Ten Boer. Daarnaast moet het huis minimaal een jaar aantoonbaar te koop staan.

Voorrang

Huiseigenaren in bijzondere omstandigheden krijgen voorrang bij het opkopen van hun woning. Dat kunnen familieomstandigheden zijn of een medische indicatie of de afstand tussen woonplaats en werkplek.

Als er meer aanvragen bij de NCG binnenkomen dan er budget beschikbaar is, zijn de woningen die het langst te koop staan het eerst aan de beurt.

Een maand

Mensen kunnen zich een maand lang aanmelden voor het opkopen van hun huis. De aanmeldingstermijn sluit op 24 maart. De selectie van welke huizen opgekocht gaan worden, volgt in april en mei.

