Warming up: NAC Breda - FC Groningen

De vorm: FC Groningen

Voor het eerst sinds heel lange tijd staat FC Groningen weer in het linkerrijtje van de Eredivisie. Dankzij de knappe overwinning op Feyenoord van vorige week kan Groningen vandaag echt een stap in de goede richting zetten.

Door het dramatisch verlopen begin van de competitie heeft FC Groningen, ondanks de twaalf punten na de winterstop, slechts drie punten meer dan de nummer zestien FC Emmen.

Daarom is het juist zo belangrijk om vanavond tegen NAC de drie punten te pakken. Dan is FC Groningen voor het eerst dit seizoen echt uit de degradatiezorgen en kan de ploeg van Danny Buijs zich misschien wel serieus kan focussen op de 'goede' play-offs.

De vorm: NAC Breda

In Breda staat 23 februari al wekenlang omsingeld op elke kalender en agenda die er te vinden is. Bij NAC zien ze de wedstrijd tegen FC Groningen als één van de laatste kansen om directe degradatie te ontlopen.

NAC staat momenteel op de laatste plaats in de Eredivisie met slechts zestien punten uit 22 wedstrijden. Na de winterstop pakte het team van Mitchell van der Gaag slechts één punt en het is dan ook alarmfase nummer één in Breda.

Ook binnen de selectie van NAC is het onrustig. Zo is Mikhail Rosheuvel disciplinair geschorst, terwijl hij daarvoor nog elke wedstrijd dit seizoen in de basis mocht beginnen. Mitchell te Vrede, topscorer bij de Bredenaars, keert terug van een blessure en start waarschijnlijk in de basis.

Waar moeten we op letten?

Waarschijnlijk zal NAC vanaf het begin af aan proberen te 'stormen' en FC Groningen onder druk te zetten. Voor Groningen is het zaak om daar goed mee om te gaan. Lukt het om bijvoorbeeld onder de druk van NAC uit te voetballen en gebruik te maken van de ruimtes die er komen te liggen?

Danny Buijs is deze week daar dan vooral ook mee bezig geweest. Lukt het Groningen om honderd procent aan de aftrap te verschijnen. Als het op tachtig procent gebeurt, is dat voor het strijdlustige NAC waarschijnlijk onvoldoende.

Historie

NAC en FC Groningen stonden 28 keer eerder tegenover elkaar in Breda in de Eredivisie. FC Groningen won negen keer, NAC acht keer en elf keer werd het gelijk.

Blessures en schorsingen

Warmerdam (blessure).

Opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Reis, Memisevic, Bruns, Doan; Sierhuis en Mahi.