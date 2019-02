'KNMI, kom hier in Groningen tekst en uitleg geven'

De directie van het KNMI moet naar Groningen komen om tekst en uitleg te geven over de meetfouten in de apparatuur. Dat vindt de provinciale VVD.

'Het KNMI is op verschillende hoorzittingen en bijeenkomsten geweest, ook in Groningen. De mensen van het instituut weten hoe belangrijk goede informatie voor het vertrouwen is. Dat hebben ze in alle zaaltjes gehoord', zegt fractievoorzitter Mirjam Wulfse.

Versnellingsmeters

Donderdag bleek dat een deel van het netwerk van het KNMI dat aardbevingen in onze provincie meet, jarenlang niet goed heeft gewerkt.

Het gaat om versnellingsmeters die grondversnellingen 'niet correct' hebben verwerkt, zo liet minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer weten.

'Menselijke fout'

Hoewel dit probleem al sinds 2014 speelde, werd Wiebes pas eind vorig jaar op de hoogte gebracht. Dit kwam door een 'menselijke fout', aldus het KNMI.

De metingen worden ook gebruikt voor de versterkingsoperatie. Hoewel Wiebes verzekert dat de versterking geen vertraging zal oplopen door deze blunder, is onder meer het Staatstoezicht op de Mijnen hier niet gerust op.

Vertrouwen herstellen

Datzelfde speelt volgens de VVD ook bij inwoners van het aardbevingsgebied. 'Dit levert onze inwoners weer extra onzekerheid en stress op. Volkomen onnodig', zegt Wulfse.

'Het staat in alle adviezen van de afgelopen jaren, ook de Mijnraad benadrukte het: wees open en eerlijk naar je inwoners, ook bij vervelende en nare boodschappen. Dat is essentieel om vertrouwen te herstellen.'

