'De verzekering voor carnavalswagens wordt te duur'

Om een carnavalsoptocht te organiseren stelt de gemeente een verzekering verplicht voor de wagens en passagiers. Het bestuur regelt de verzekering voor alle wagens, die daarom ook aan strenge eisen moeten voldoen.

Senneker maakt samen met mede-bestuurslid Anton Scholte een ronde langs de praalwagens om te kijken of de wagens voldoen aan de regels.

Bestuursleden Henk Senneker en Anton Scholte controleren de praalwagens met behulp van een checklist.



Gezamenlijke verzekering

'Wij hebben er als vereniging voor gekozen om alle wagens gezamenlijk te verzekeren. Bij andere verenigingen moeten de wagenbouwers dat zelf doen. Maar omdat de verzekeringskosten zo hoog is geworden, hebben wij dat op ons genomen', vertelt Scholte.

Kosten liegen er niet om

Volgens het bestuur van de vereniging is er maar één verzekeraar in de regio die de juiste dekking biedt. 'Hierdoor heeft deze verzekeraar een monopoliepositie en is er geen concurrentiestrijd. De premies liegen er niet om', stelt Senneker. 'Uiteraard zien wij deze liever omlaag gaan. Het zou het mooiste zijn als het werkt zoals een autoverzekering. Dat je zonder schade of ongevallen korting op de premie krijgt.'

'Anders kon je nog eens wat anders zoeken', vult Scholte aan. 'Maar er is maar één verzekeraar. En een verzekering moet, anders is er geen optocht.'

Hoge premies

'Dat zal er wel mee te maken hebben met het feit dat er de afgelopen tijd het één en ander is gebeurd tijdens evenementen', vermoedt Senneker.

Het bestuur wil graag in gesprek met gemeente Het Hogeland om te kijken wat er anders kan qua verzekering en de daarmee gepaarde kosten.

