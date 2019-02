De auto van Bassie en Adriaan staat in Muntendam

'Hallo vriendjes én vriendinnetjes!' Dit zongen de tv-iconen Bassie en Adriaan in de rode auto met gele stippen én koplampogen. Voor iedereen herkenbaar. En het mooie is: één van de auto's die gebruikt is in de serie staat in Muntendam.

De bekende auto, een Honda Prelude, is net terug uit Amsterdam voor opnames van het tv-programma de TV kantine van Carlo en Irene.

'De auto is erg herkenbaar en wordt nog regelmatig gevraagd voor televisieopnames of andere projecten', zegt garagehouder Steffan Grofsmid, die de auto al jarenlang in zijn bezit heeft.

Gele stippen en koplampogen

Het team van het tv-programma Expeditie Grunnen rijdt rond in het oranje VW-busje en krijgt een uitnodiging om in de auto van Bassie en Adriaan te rijden.

Presentator Ronald Niemeijer vindt de auto er erg op lijken, maar weet niet dat de auto ook écht gebruikt is in de serie. 'Ze hebben drie Honda's gebruikt met de bekende gele stippen en de koplampogen en dit is de laatste', vertelt Grofsmid.

Ritje in de auto

Dat de auto erg herkenbaar is voor mensen blijkt wel wanneer Ronald een rondje rijdt in Muntendam. Vrolijk zingt hij het titelliedje van Bassie en Adriaan en zwaait hij naar mensen op straat.

Te koop?

De auto staat in Muntendam recht voor de garage van Steffan Grofsmid en trekt daardoor veel bekijks. Steffan staat wel open voor een mogelijke verkoop van de auto.

Ronald Niemeijer knipoogt nog even met de koplampen en stapt dan weer vrolijk in zijn VW-busje. 'Dag vriendjes, dag vriendinnetjes!'