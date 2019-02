Vervuilde grond vrijgekomen bij werkzaamheden windpark

Een woordvoerder van de provincie Drenthe bevestigt het vrijkomen van de vervuilde grond tegenover RTV Drenthe.

Vermengd met schone grond

De vervuilde grond is bij graafwerkzaamheden vermengd geraakt met schone grond. 'Het gaat om een gebied dat in het verleden gesaneerd is. Er is een meter vervuilde grond afgegraven. Op de vervuilde grond is een doek gelegd en daar is een meter schone grond op gestort', meldt een woordvoerder van de provincie.

Herstellen

In die grond is gegraven door Enexis voor de bouw van een windmolenpark. Bij dat graven is het beschermende doek geraakt, waardoor de vervuilde grond vermengd raakte met de schone grond.

'We hebben Enexis in een brief geschreven dat de schade hersteld moet worden en dat er een hek om het gebied geplaatst moet worden. Dat hek staat er nu. Het doek moet voor 1 april hersteld zijn', zo meldt de provincie.