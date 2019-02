Lees terug: NAC en FC Groningen komen niet tot scoren in Breda

Ritsu Doan miste in de laatste minuut een enorme kans, Ludovit Reis schoot namens de FC op de lat. Padt liet een bal bijna door zijn handen glippen, maar wist zich net op tijd te herstellen voordat de bal over de doellijn ging.

Groningen negende, zorgen NAC nog groter

Kastaneer schoot in blessuretijd de bal uit kansrijke positie hoog over. FC Groningen blijft hierdoor negende in de eredivisie, NAC is hekkensluiter en ziet De Graafschap verder uitlopen na de verrassende zege van de Achterhoekers tegen PEC Zwolle (0-3).

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Doan, Memisevic, Reis, Bruns; Mahi en Sierhuis.

NAC Breda (5-2-3)

Van Leer; Van Anholt, Koch, Dervite, Palmer-Brown, Gersbach; Nijholt, Lundqvist; Korte, Te Vrede en Kastaneer.

Scheidsrechter: Kevin Blom

