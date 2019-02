Live: FC Groningen speelt te slordig in Breda om echt een vuist te kunnen maken: 0-0

Ritsu Doan zet de achtervolging in op NAC-speler Alex Gersbach (Foto: Orange Pictures/Gino van Outheusden)

FC Groningen neemt het vanavond in het Rat Verlegh Stadion op tegen NAC Breda. Oftewel het duel tussen de op AZ na best presterende ploeg na de winterstop - de Groningers - en de slechtst presterende ploeg in de Eredivisie: NAC.