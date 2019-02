Jong FC Groningen buigt vroeg opgelopen achterstand tegen Lisse om in ruime zege

Het was de zevende wedstrijd na de winterstop waarin de ploeg van coach Alfons Arts ongeslagen bleef. De beloften van de FC kenden een slechte eerste helft en stonden bij rust verdiend met 0-1 achter, maar de thuisploeg kwam getergd uit de kleedkamer en draaide in de tweede helft de rollen volledig om.

Basisplekken voor Pohl en Itakura

Bij de beloften van de FC stonden onder andere Jannik Pohl en de Japanse aanwinst Ko Itakura in de basis. Beide spelers speelden de volledige negentig minuten op een met zonovergoten sportpark Corpus den Hoorn.

Goede start Lisse

De gasten kwamen uitstekend uit de startblokken en profiteerden in de derde minuut al van onnodig balverlies op het middenveld bij de thuisploeg. Rik Vermeulen haalde de trekker over en passeerde doelman Pelle Boevink met een bekeken schuiver.

Net naast

Twee minuten later kregen de groen-witten een aardige kans op de gelijkmaker. Daniel Bouman schoof de bal echter net naast het vijandelijke doel. De ploeg van coach Alfons Arts speelde verder erg slordig en creëerde weinig tot geen kansen.

Ander vaatje

In de tweede helft tapte de thuisploeg uit een heel ander vaatje en al in de 48e minuut schoot Bouman de gelijkmaker op het scorebord. Na een vrije trap en van Daniël van Kaam en een voorzet van Lars Kramer tikte de dynamische middenvelder na defensieve wanorde bij Lisse binnen.

Bekeken schot

Daarna ging het snel. Tien minuten na de gelijkmaker zette Daniël van Kaam de thuisploeg op voorsprong. Hij haalde hard en zuiver uit met zijn linkerbeen vanaf de rand van het doelgebied en liet daarmee Lisse-doelman Eric Cummins kansloos.

Beslissing

Na een uur spelen viel de beslissing. Jannik Pohl werd aangespeeld en schoot de bal via de binnenkant van de paal in het doel van de gasten. Lisse kwam er totaal niet meer aan te pas in de tweede helft. Tot een slotoffensief kwamen de bezoekers ook niet. Matthijs Hardijk scoorde vlak voor tijd de 4-1 uit een corner.

Mooiste goal

De mooiste treffer van de middag kwam in blessuretijd op naam van Michael Breij die de bal met een verwoestende volley vanaf 35 meter in het doel van Lisse joeg.

Programma

Volgend weekend komt de formatie van coach Arts niet in actie. Het eerstvolgende duel staat voor zaterdag 9 maart op de rol. Dan gaat Jong FC Groningen in Harderwijk op bezoek bij laagvlieger VVOG.

Lees ook:

- Jong FC Groningen verslaat hekkensluiter Eemdijk