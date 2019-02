Nulviefteg wint Bosklopper Bokaal met 't Leed is leden

Gert Sennema en Westkantstad mochten de Publieksprijs in ontvangst nemen. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Alex Luttjeboer, zanger van Nulviefteg in actie. Zijn band won vanavond de Bosklopper Bokaal. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het nummer 't Leed is leden van Nulviefteg is zaterdagavond uitgeroepen tot het mooiste Groningstalige lied van 2018.

Een jury heeft in Theater vanBeresteyn In Veendam het nummer uitgeroepen tot het beste Groningstalige lied van het afgelopen jaar. Bij de benoeming van 'het beste Groningstalige nummer' hoort een bokaal en een geldbedrag van duizend euro.

Publieksprijs

Gert Sennema en Westkantstad eisten de Bé Wever publieksprijs op, ter waarde van 250 euro. Die sleepten ze in de wacht met het lied 'Kom'. Zij werden als winnaar gekozen via de website van RTV Noord. Daar kon gestemd worden op het mooiste Groningstalige nummer.

Het is de derde keer dat de Bosklopper bokaal wordt uitgereikt. Vorig jaar werden de nummers 'Sjomp' van Wat Aans en 'Waarkhanden' van Marlene Bakker bekroond.

Gradus J. Bosklopper

Het Bosklopper Gala is een initiatief van zanger Bert Hadders, samen met theater vanBeresteyn in Veendam. Het gala is vernoemd naar het fictieve karakter van Gradus J. Bosklopper, die midden vorige eeuw met een bandrecorder Groninger volksliedjes vastlegde.

