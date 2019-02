Expeditie Grunnen zoekt de mooiste koeien en honden

Wat wordt de mooiste hond van Nederland? Als het aan Daphne Springelkamp ligt is dat haar hond Skip! De nominatie heeft de hond in elk geval te pakken. Het team van Expeditie Grunnen komt langs om de hond te bewonderen.

Naast mooie honden bestaan er ook genoeg mooie koeien. Ze lopen allemaal rond tijdens de Rundveeshow in Bedum. En Ronald laat een koe het tv-programma afsluiten!

Ook in Expeditie Grunnen:

- Fruitboompjes enten in Slochteren

- Gezelligheid bij de kapper in Hoogezand

- Mega Abraham in de tuin in Hoogezand

- Zorgen voor de tuin van de buurvrouw in Foxhol

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!