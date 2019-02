Kickbokster Sarèl de Jong verliest op punten van Anke van Gestel

Kickbokster Sarèl de Jong heeft zaterdagavond geen succes weten te boeken in Eindhoven. Op een door Enfusion georganiseerd kickboksgala moest ze haar meerdere erkennen in de Belgische Anke van Gestel.

In een spannende wedstrijd ging De Jong onderuit na een zogeheten 'split finish' (verlies op punten). De ervaren Van Gestel kwam daardoor als winnares uit de strijd. De Jong, die ontzettend baalde van de nederlaag, probeerde de teleurstelling meteen na afloop van zich af te zetten.

Tempo

'De eerste ronde ging gelijk op, maar was voor haar. Het tempo moest daardoor in de tweede ronde omhoog, en die wist ik wel te winnen', blikt de kickbokster uit Meedhuizen terug.

Met een gelijke stand ging de derde ronde van start, die goed begon voor De Jong. 'Maar toen ik een flinke stoot op m'n neus kreeg, bloedde ik behoorlijk en was ik even aangeslagen. Uiteindelijk verloor ik die ronde op punten. Ontzettend balen, want ik weet dat ik veel beter kan.'

Strijdlustig

Voor De Jong overigens geen reden om te blijven hangen in die teleurstelling, zo laat ze na afloop weten. 'Mijn spieren zijn nu nog wat stijf en ik loop nog rond met een dikke neus, maar de volgende keer staan we er weer', klinkt het strijdlustig.