Slordig FC Groningen moet in Breda de punten delen met NAC

FC Groningen is er zaterdagavond niet in geslaagd om NAC te verslaan. Het duel in het Rat Verlegh stadion in Breda eindigde in 0-0. Doan kreeg in de laatste minuut een reuzenkans, maar de Japanner kwam niet goed uit met zijn passen en doelman Van Leer wist redding te brengen.

Ludovit Reis was ook nog dichtbij een treffer namens de gasten. Hij schoot twintig minuten voor tijd hard op de lat. Het doelpuntloze gelijkspel was uiteindelijk een terechte afspiegeling van de verhoudingen op het veld omdat beide ploegen te slordig met hun kansen omsprongen.

Nog steeds linkerrijtje

De Groningers blijven door de puntendeling voorlopig net in het linkerrijtje staan op de negende plaats met 28 punten uit 23 wedstrijden. Het was het eerste gelijkspel voor de ploeg van coach Danny Buijs sinds de winterstop na vier zeges en een nederlaag tegen PSV. Beide ploegen kregen in de eerste helft één goede kans.

Gemiste kansen

Thomas Bruns volleerde een bal, na een afgemeten voorzet van Memisevic, over het doel van Benjamin van Leer. Aan de andere kant bracht Padt redding op een gevaarlijk schot van Kastaneer en zag tot zijn opluchting de bal in het zijnet gaan.

Bal op de lat

In de tweede helft probeerde NAC het wederom met opportunistisch voetbal, maar de verdediging van de gasten was op orde. Ludovit Reis zag twintig minuten voor tijd zijn schot op de lat uiteen spatten. Padt liet in de tegenstoot zomaar een bal los, maar omdat het speeltuig niet helemaal over de lijn was kwam de doelman van de FC heel goed weg.

Wissels

Het publiek ging in de slotfase nog eens geweldig achter de thuisploeg staan. Buijs probeerde het aan de andere kant met wissels. Bel Hassani en El Hankouri kwamen in het veld voor Sierhuis en Bruns. Ook zij konden het verschil niet maken. En omdat het Doan niet lukte om af te werken in de 90e minuut verzuimde FC Groningen de volle buit te pakken in Breda.

Lees ook:

- Lees terug: NAC en FC Groningen komen niet tot scoren in Breda

- Welk cijfer geef jij aan de FC vs NAC Breda?