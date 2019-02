Padt: 'Ik werd verblind door het licht in het stadion, maar pakte de bal net op tijd'

FC Groningen-doelman Sergio Padt veroorzaakte zelf de grootste kans voor NAC in het 0-0 gelijkspel van zijn ploeg. In de tweede helft liet hij een hoge voorzet zomaar glippen.

Tot opluchting van zijn medespelers en de meegereisde supporters wist hij de bal net voor de lijn te stoppen. 'Als ik hem had doorgelaten had ik dit nooit gezegd en gebruikt als excuus, maar ik werd verblind door het licht van het stadion. Gelukkig herpakte ik me want ik hield de bal zeker op of voor de lijn tegen.'

Puntendeling

Al met al kon Padt leven met de puntendeling. 'We waren er nog akelig dichtbij met die kans van Doan, maar dit is een terecht resultaat. Hiermee moeten we genoegen nemen. Het is toch weer een puntje. We hebben echt een aardige reeks na de winterstop', besluit Padt.

Matige vertoning

Trainer Danny Buijs vatte het duel tussen NAC en FC Groningen samen als een hele matige vertoning die zijn ploeg toch had kunnen winnen. 'Wij krijgen de grotere kansen, helaas mocht het niet zo zijn', legt Buijs uit.

Drie enorme kansen

'Wij kregen drie enorme mogelijkheden waarvan er minstens één in moet. Het belangrijkste was dat we na de winterstop zo snel mogelijk zeven wedstrijden wilden winnen. Vandaag lukte het niet. We hebben weinig weggegeven, als er dan niet meer in zit moet je met een punt tevreden zijn.'

Realistisch

FC Groningen-aanvoerder Mike te Wierik was realistisch na de 0-0 tegen NAC. 'We hebben weer de nul gehouden, daar kunnen we ons aan vasthouden. We waren bij de les, maar hadden toch weer moeite met hun systeem, vooral op het middenveld. Aan de bal was het niet goed genoeg.'

Puntendeling

Te Wierik kon leven met de puntendeling. 'Het was lekker geweest als Doan in de laatste minuut die kans maakt, maar het was van beide kanten niet groots en daarom vind ik een gelijkspel terecht.'

Genieten van Reis

Ook de aanvoerder had genoten van Ludovit Reis. 'Ik heb tegen hem gezegd in de winterstop: hou je kop erbij. Er komt meer concurrentie, maar hij schiet niet in de verdediging en wil van de nieuwe jongens leren. Dan zie je nu dat wij daar de vruchten van plukken. Hij schoot ook nog op de lat, ik wist niet dat hij kon schieten..haha', aldus Te Wierik.

