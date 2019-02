Coach Strikwerda: Volleybalbond moet laatste titel van Lycurgus afnemen

Dat laat Strikwerda aan RTV Noord weten. Vorig seizoen was Strikwerda coach van Orion uit Doetinchem en verloor hij in een bloedstollende finaleserie de strijd om het landskampioenschap van de Groningers. Volgens hem achteraf gezien een oneerlijke strijd, gezien de zorgelijke situatie waar Lycurgus in zit.

'Ik vind het slecht en niet kloppen'

'Het is treurig en slecht voor het volleybal. Ik heb natuurlijk geen inside information, maar ik vind het slecht en niet kloppen dat ze met zoveel schuld toch een zwik buitenlanders hadden, om maar kampioen te worden.'

'Daar hadden mijn spelers van Orion meer recht op. Zij hebben naast het volleybal gewerkt om hun leven te financieren en konden daardoor minder trainen en minder uitgerust zijn. Dat respecteer ik zeer.'

Laat Nebovo die titel maar afnemen Redbad Strikwerda - voormalig coach Orion

De coach vervolgt: 'Laat de Nevobo die titel maar afnemen. Lijkt me een goed signaal. Lance Armstrong speelde vals en zijn titels werden hem ook ontnomen..'

Kampioenspoule

Lycurgus heeft geen behoefte te reageren op de uitspraken van Strikwerda. Vorige week zondag won Strikwerda met Dynamo de bekerfinale van Lycurgus. In de kampioenspoule komen beide ploegen elkaar opnieuw tegen.

Lycurgus begon de kampioenspoule zaterdagavond met een 3-1 overwinning in Houten op Taurus. Volgend weekend spelen de Groningers in Doetinchem tegen Orion.

