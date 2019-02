Het Hogeland gaat werken met dorpswethouders

Alle vier de wethouders worden verantwoordelijk voor een aantal dorpen en zijn het aanspreekpunt voor de inwoners.

Op grotere afstand

'Door het samenvoegen van vier gemeenten zijn we echt veel groter geworden. Er zijn zo'n vijftig dorpen in deze gemeente en dat is wel veel. Het risico van de opschaling is dat het bestuur verder van de dorpen af komt te staan', vertelt burgemeester Henk Jan Bolding.

'Door een direct aanspreekpunt voor het dorp te creëren, hopen we weer dichter bij de dorpen te staan.'

De verdeling van de dorpen leverde volgens de burgervader geen strijd op onder de wethouders. 'Nee, hoor', zegt hij lachend. 'We hebben vooral gekeken naar wat handig en logisch is. Ook wilden we niet dat in die verdeling de oude gemeenten weer naar voren kwamen. Elke wethouder heeft dus verschillende dorpen uit de vier oude gemeenten', legt Bolding uit.

Het aanstellen van dorpswethouders was tijdens de verkiezingen een speerpunt van een aantal politieke partijen.

De dorpen worden als volgt verdeeld

Wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen) wordt gebiedswethouder voor Usquert (Noordpolderzijl), Uithuizen (Katershorn, t Lage van de Weg, Oldorp), Oudeschip, Koningsoord), Oosteinde, Roodeschool, Oosternieland, Oldenzijl, Uithuizermeeden (Hefswal, Paapstil, Valom), Zandeweer, Eppenhuizen (Zevenhuizen), Doodstil, Eemshaven, Rottumeroog, Rottumerplaat, Simonszand, Startenhuizen (Loppersum), Baflo, Rasquert, Tinallinge en Maarhuizen.

Wethouder Kristel Rutgers (CDA) wordt gebiedswethouder voor Stitswerd, Kantens, Rottum, Bedum en Onderdendam.

Wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) wordt gebiedswethouder voor Lauwersoog, Vierhuizen, Niekerk, Zoutkamp, Zuurdijk, Houwerzijl, Schouwerzijl, Warfhuizen, Mensingeweer, Roodehaan, Adorp, Sauwerd, Klein en Groot Wetsinge, Winsum, Zuidwolde en Noordwolde.

Wethouder Mariette de Visser (PvdA) wordt gebiedswethouder voor Warffum, Den Andel, Breede, Westernieland, Eenrum, Broek, Pieterburen, Saaxumhuizen, Wierhuizen, Wehe-Den Hoorn, Leens, Ulrum, Kruisweg, Kloosterburen, Kleine Huisjes, Molenrij en Hornhuizen.

