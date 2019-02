Franchisenemers willen Intertoys redden

Dat meldt De Telegraaf zondag.

De franchisenemers, die buiten het faillissement van de keten vallen, bestieren honderd van de 386 Intertoys-filialen in Nederland. Ze willen 120 tot 130 van de overige filialen overnemen.

Groningse winkels

In onze provincie zijn er zes franchises van Intertoys: in Paddepoel, Beijum, Lewenborg, Hoogezand, Appingedam en Stadskanaal. Deze winkels werken alleen met de naam en het concept van Intertoys. De overige Groningse vestigingen - in Winschoten, Veendam, Haren, Leek en Delfzijl - zijn van Intertoys zelf. Dat geldt ook voor de twee winkels in het centrum van Stad (Vismarkt en Folkingestraat).

Portugezen

De Portugese investeringsmaatschappij Green Swan zou volgens de krant ook interesse hebben in de Nederlandse winkels van Intertoys. De franchisenemers zien echter weinig in een nieuwe investeerder als eigenaar en willen de keten weer volledig Nederlands maken.

Lees ook:

- Intertoys is failliet, Groningse vestigingen blijven voorlopig open

- Intertoys-franchiser: 'Deze winkel blijft hoe dan ook open'