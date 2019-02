Sinds vijf jaar wordt er in Ommelanderwijk weer carnaval gevierd

Carnaval is dan wel een feest dat vooral in Zuid-Nederland plaatsvindt, ook in het Noorden zijn we goed vertegenwoordigd. Volgende week begint carnaval pas, maar nu al is het feest in Ommelanderwijk.

Ommelanderwijk? Ja, in Ommelanderwijk wordt carnaval gevierd. Het carnavalsfeest in het dorp bij Veendam is minder bekend dan de feesten in Kloosterburen en Ter Apel, maar daarom niet minder gezellig.

GasGat

In de week voordat carnaval begint, gaan ze in Ommelanderwijk door het dorp met een wagen. Carnavalsvereniging Elk en Ain doopt Ommelanderwijk om tot GasGat.

'De naam GasGat hebben we te danken aan de ondergrondse gasopslag die we hier hebben', vertelt prins Remmelt de eerste. Een jaar of twintig geleden is de oude carnavalsvereniging van het dorp opgehouden te bestaan. De prinsen van toen zijn de vaders van de prinsen van nu.

Carnavalsvereniging Elk en Ain maakt een tocht door Ommelanderwijk in een versierde bus.



Opnieuw carnaval na twintig jaar

'Vijf jaar geleden hebben een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken. Er werd toen gezegd dat carnaval hier nieuw leven moest worden ingeblazen.'

En dat is gelukt. Een versierde oude bus rijdt zondag een rondje door het dorp om plaatsnaamborden te vervangen. Aan de kant van de weg staat een enkeling mee te zwaaien op het ritme van de muziek. Voorbijgangers in auto's toeteren en fietsers zwaaien. De sfeer zit er goed in.

In Ommelanderwijk vindt er in het komende carnavalsweekend geen optocht plaats, maar wordt er een weekend lang gefeest. Ook zijn er activiteiten voor kinderen en ouderen op touw gezet.