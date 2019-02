Bentum vloert namens Be Quick koploper SDO

Be Quick heeft zondagmiddag voor een stunt gezorgd door lijstaanvoerder SDO met 3-1 verslaan. Grote man aan de kant van de Groningers was spits Arnoud Bentum die met twee goals en een assist beslissend was.

De overwinning was des te knapper omdat de formatie van coach Steven Wuestenenk het laatste half uur, bij een 1-0 voorsprong, met tien man kwam te staan na een rode kaart (twee keer geel) voor Toufik Faraouni. Het werd snel daarna 1-1, maar in het laatste kwartier wist de thuisploeg op de Esserberg nog twee keer te scoren.

Blessureleed

Bentum stond na lang blessureleed, een kniekwetsuur, voor het eerst sinds lange tijd weer in de basis. 'Ik voelde vanochtend voor het eerst weer echt wedstrijdspanning', aldus een lachende spits na afloop. 'Dit voelt heerlijk, dat ik weer belangrijk kan zijn voor het team.'

Zonder vrees

De Groningers traden de koploper uit Bussum zonder vrees tegemoet en kwamen in de 25e minuut op voorsprong. Faraouni zette een aanval op, de voorzet was op maat van Rico Cordes waarna Bentum de bal alleen nog maar in het doel hoefde te tikken. Deze 1-0 was tevens de ruststand.

Gelijkmaker

Na een uur spelen kreeg Faraouni een domme tweede gele kaart en moest van het veld. Tien minuten later maakte Jesse van Huisstede uit het niets met een prachtige volley de gelijkmaker. Het momentum leek volledig bij de gasten te liggen, maar Be Quick toonde karakter en sloeg vervolgens twee keer toe uit een counter.

Aangever

In de 74e minuut was het Bentum die dit keer de aangever was. Hij stelde Rico Cordes in staat om SDO-doelman Dion Thomas te passeren. Een dikke tien minuten voor tijd besliste de absolute uitblinker van de middag het duel met een prachtige knal die de gasten definitief vloerde.

Gat verkleind

Be Quick blijft dertiende, maar vindt door deze drie punten wel aansluiting met de brede middenmoot. Het gat met nummer acht Hollandia is slechts drie punten. Twee ploegen degraderen rechtstreeks uit de hoofdklasse, de nummers dertien en veertien moeten nacompetitie spelen om lijfsbehoud. Volgend weekend komen de Groningers niet in actie. Eerstvolgende tegenstander is op zondag 10 maart Fortuna Wormerveer.

