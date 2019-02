Expeditie Grunnen is getuige van een 95 jaar lange vriendschap

Het is feest in het Westerholm zorgcentrum in Haren, want mevrouw Edema is honderd jaar geworden. Een hele prestatie, maar de beste vriendin van mevrouw Edema is zelfs al 101 jaar!

Al sinds de lagere school zijn mevrouw Edema en mevrouw Sikkema-Hommes met elkaar bevriend. 'Zo'n 95 jaar kennen we elkaar', vertelt Edema. 'We vullen elkaar aan, want we hebben allebei wel wat.'

Zo hoort en ziet Sikkema-Hommes niet zo goed meer. En Edema kan niet zo goed meer lopen. De beide dames vinden het mooi om zo oud te zijn. 'Zolang we nog zo zijn, is het goed. Maar je moet verder niets mankeren hè.'

