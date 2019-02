Onbekenden dumpen asbestplaten langs weg bij Adorp

De asbestplaten zijn vermoedelijk donderdagnacht in de berm gedumpt. (Foto: ProNews)

Langs de Wierumerschouwsterweg tussen Adorp en Aduard zijn deze week asbestplaten gevonden. De politie, die vermoedt dat de platen donderdagnacht in de berm zijn gedumpt, tast nog in het duister wie hiervoor verantwoordelijk is.