Lopend Vuur: Een bioscoopbezoek is mij te duur

Maar als je met je gezin gaat, kan zo'n bioscoopbezoek al snel in de papieren lopen. Een tientje per bioscoopkaartje is bijvoorbeeld al heel normaal.

Ga jij eigenlijk nog naar de bioscoop? Is 10, 11 of 12 euro te duur, of heb je dat juist over voor een leuke film? En als jij een film bekijkt, hoe doe je dat dan het liefste?

Inkomen

'Ben je tevreden over de hoogte van je inkomen?' was het Lopend Vuur waar je afgelopen vrijdag op kon reageren. Zo'n twee derde van alle stemmers, 64 procent, vindt dat dit beter kan. De rest is wel tevreden met zijn of haar inkomen. In totaal brachten 5384 mensen hun stem uit.