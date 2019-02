'Ik hoop niet dat dit het laatste seizoen van Reis bij FC Groningen is'

Ludovit Reis speelde tegen NAC een prima wedstrijd en is de laatste weken goed in vorm. (Foto: OrangePictures)

FC Groningen-watcher Stefan Bleeker, radiopresentator Niiwino Geertsema en analist Wim Masker bespreken de rol van het drietal in de wekelijkse sportdiscussie, te beginnen bij de uitblinker van het stel: Ludovit Reis.

'Ik hoop niet dat het zijn laatste seizoen bij FC Groningen is', trapt Masker af. 'Ik denk ook dat het voor hem beter is om nog een seizoen hier te blijven, hij maakt een goede ontwikkeling door. Sinds kort pakt hij niet alleen maar ballen af, maar levert hij ze ook direct in bij medespelers. Dat ging daarvoor nog weleens mis.'

Als een transfer voor Reis lonkt, vraagt Geertsema zich af of een club als AZ een goede tussenstap voor hem is, in plaats van de directe stap naar een topclub. 'Maar als Groningen een paar goede aankopen doet, zit het zelf al heel dicht bij het niveau van AZ. Dat kan snel gaan', vindt Masker.

Terugval

Waar Reis uitblinkt, lijkt Thomas Bruns na een uitstekend debuut tegen Heracles Almelo juist wat terug te vallen. 'Misschien heeft hij zijn beste wedstrijd voor de FC al gespeeld', oppert Masker. 'Toch brengt hij ook rust op het middenveld en coacht Bruns veel, maar tegen NAC leed hij ook veel balverlies. Al komt dat ook omdat hij risico in zijn passing durft te leggen.'

Bleeker vindt dat Bruns wel wat meer in zichzelf had mogen investeren. 'Hij is nog steeds niet in staat om negentig minuten te voetballen. Hij had in mijn ogen eerder wedstrijdfit moeten worden.'

Beslissender worden

Ook de rol van Ritsu Doan wordt aan de kaak gesteld. De kans dat hij Groningen na dit seizoen verlaat is groot, maar presentator Edwin Pasveer vraagt zich af of de Japanner niet eerst wat beslissender moet worden. Zo had Doan in de laatste minuut de winnende goal op zijn schoen, maar faalde in de afronding.

Masker: 'Als iemand slecht speelt, ga je er van alles bij halen. Misschien komt het wel doordat hij vermoeid is en geen echte winterstop heeft gehad. Maar schiet-ie die bal er wél in, dan praat niemand hierover.'

'Tegen Feyenoord zag je wel dat de kwaliteit er bij Doan van afspat, toen hij in één actie twee of drie man in de luren legde', vult Bleeker aan. 'Maar je ziet ook dingen waarvan je denkt: dat kan beter. Als Groningen slecht speelt, is Doan op dit moment niet iemand die de ploeg op sleeptouw neemt. Eigenlijk zou hij dat wel moeten kunnen met zijn kwaliteiten.'

Play-offs

In de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo liggen er komend weekend nieuwe kansen voor Doan én FC Groningen om de draad weer op te pakken. Vanwege de aardige vorm waarin de Groningers verkeren, durven supporters hun hoop steeds ietsje meer te vestigen op de play-offs voor Europees voetbal. Masker waakt echter voor teveel enthousiasme.

'Daarover filosoferen heeft nu nog weinig zin, dat perspectief verschilt per week', zegt hij. 'De ene keer win je, de andere keer verlies je. En van de ploegen die op dit moment onder Groningen staan, wint er altijd wel eentje. Maar Groningen gaat wel om die play-offs meedoen denk ik, net als Willem II, Heracles en Heerenveen.'

Bleeker is het daarmee eens. 'Groningen geeft na de winterstop weinig kansen weg. De verdediging oogt een stuk geconcentreerder en speelt minder nonchalant dan in de eerste seizoenshelft. Als zo'n doelpuntloos gelijkspel tegen NAC de ondergrens is, zie ik het restant van dit seizoen richting de play-offs zonnig in.'

