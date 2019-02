Rondje Groningen: Broez'n op vier standjes

Henk de Haan was even 'Henk the Cock' op de Huishoudbeurs (Foto: Henk de Haan)

'Zeg Henk de Haan, wat heb jij vorige week gedaan?' Het antwoord daarop geven we misschien heel stiekem al wel weg in de foto. Maar er is meer leuks in Rondje Groningen vandaag.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

De beste fotoplaatsen

Vlogster Inge Marieke neemt je mee naar haar zeven favoriete fotohotspots in de binnenstad van Groningen. Zo keken wij in ieder geval nog niet naar de trappen van herenhuizen.

Liefhebbers van dronebeelden, opgelet!

Dmitriy Holland Vlog plaatste deze dronebeelden van Stad en Ommeland op YouTube:

Mark Schuurman filmde in zijn reeks Fragments of Groningen, de Wierde van Ezinge.

Van Sarah kunnen we binnenkort nog meer beelden verwachten, vermoeden we.

Kale tuin

De tuin van @Grenzeloosgroen is wat meer grenzeloos en wat minder groen geworden.

Roodeschool around the globe

Wat wij niet wisten over Suriname en Indonesië... dat wisten zij wel over ons.

Kampioenuh!

Nou ja, van de maand februari dan.

Radio over de dood

Op bijzondere tijdstippen is er op de lokale omroepen best tijd voor wat moeilijkere onderwerpen. Zo kan je bij OOG nu elke zondagavond luisteren over, tja, de dood.

Nog even over zondag

De lucht bij zonsondergang zondag was buitengewoon, stelden meerdere Groningers vast.

Goed opstaan

De zonsopkomst was trouwens ook nait verkeerd...

De vijftigste alweer

Het is niet meer in een lelijk eendje, maar dat houdt hem niet tegen. Rob Mulder is alweer toe aan zijn vijftigste In Mijn Eendje, waarin hij de provincie rondrijdt op zoek naar verhalen.

Broez'n op vier standjes

'Zeg Henk, wat heb jij zoal gedaan vorige week?'

En dan is het nu tijd voor

Een stukje expressieve dans bij het het Provinciehuis. Doei!

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Bekijk vooral ook het archief!