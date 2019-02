Minister wil kosten containerramp zoveel mogelijk op rederij verhalen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat doet dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Al na het ongeluk op 2 januari, waarbij het schip MSC Zoë 342 containers verloor rondom de Waddenzee, maakte de minister duidelijk dat de kosten op de eigenaar van het containersschip MSC Zoë verhaald zouden worden. In haar brief onderstreept ze dat.

Van Nieuwenhuizen: 'Ik ga ervan uit dat MSC en zijn verzekeraar hun verantwoordelijkheid blijven nemen. Mocht dit op een zeker moment onverhoopt niet meer het geval zijn, zal ik de mogelijkheden die de wet mij biedt aanwenden om de kosten van de resterende opruimwerkzaamheden te verhalen op MSC en zijn verzekeraar.'

Vissersschepen

De minister wil onder andere de kosten van het Fishing for Litter-project verhalen op de eigenaar en verzekeraar. In dat project nemen vissers zwerfvuil dat in hun netten belandt, mee naar land, waar het wordt ingenomen. Door de ramp zijn de kosten van het overheidsgefinancierde project hoger dan beraamd.

Om het bergen te versnellen, zetten de eigenaar van MSC Zoe en de verzekeraar eerder zelf al vissersschepen in.

1,1 miljoen kilo

Inmiddels zijn er 18 volledige containers geborgen, waarvan één in Duitsland. Op de Noordzee zijn inmiddels delen van 110 containers opgevist. In totaal is er 1,1 miljoen kilo debris opgeruimd - maar zijn de twee containers met gevaarlijke stoffen nog altijd niet gevonden.

Vertraging door Tweede Wereldoorlog

De minister schrijft verder dat de berginsoperatie vertraging heeft opgelopen door slecht weer vóór afgelopen week, maar ook door de vondst van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Sinds het betere weer afgelopen week is er volgens de minister weer schot in de zaak.

Dode zeekoeten

Ten slotte stelt de minister dat het hoge aantal dode zeekoeten in de Waddenzee mogelijk verband heeft met de containerramp. Ze verwacht de resultaten van onderzoek daarnaar eind maart.

