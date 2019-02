FC Groningen presenteert Mark-Jan Fledderus vanmiddag als technisch directeur

Mark-Jan Fledderus wordt definitief de nieuwe technisch directeur van FC Groningen. De Coevordenaar, nu nog werkzaam bij Heracles Almelo, wordt maandagmiddag gepresenteerd in het Hitachi Stadion.

Daarmee vertrekt Fledderus na één seizoen alweer als technische man in Almelo. In Groningen, waar hij de opvolger van zijn voormalige trainer Ron Jans wordt, is de Drent geen onbekend gezicht. De 36-jarige Fledderus kwam tussen 2004 en 2008 ook als speler al uit voor de Trots van het Noorden.

Persconferentie

Om 16:00 uur wordt Fledderus tijdens een persconferentie gepresenteerd aan het publiek. Algemeen directeur Hans Nijland zal de keuze voor Fledderus dan toelichten.

