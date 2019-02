Laatste bewoners verlaten azc in Delfzijl: 'Het is er nu weer stil'

Het is weer stil in het opvangcentrum (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Een laatste omhelzing, nog een groepsfoto en dan de bus in. Maandagochtend is de laatste groep asielzoekers uit COA-opvanglocatie Zwet 40 in Delfzijl vertrokken.

'Het is er nu weer stil en uitgestorven. Toch een heel contrast met de levendigheid van voorheen', zegt COA-woordvoerder Jacqueline Engbers als de laatste bewoners vertrokken zijn.

Gesloopt

De gebouwen van Zwet 40 worden binnenkort samen met een andere opvanglocatie gesloopt. Zo wordt er plaatsgemaakt voor een nieuw azc, dat plaats moet bieden aan ruim zeshonderd vluchtelingen.

Zwaar afscheid

Voor de 23 Jemenieten die als laatste de deur achter zich dichttrokken, valt het afscheid soms zwaar.

Engbers: 'Ze kwamen hier in oktober met zo'n vierhonderd anderen. Het zijn mensen die hier toch een goede periode en een veilige plek hebben gehad. Ze zijn hier gehecht geraakt aan mensen die dingen voor ze betekend hebben. Sommigen beginnen ook aan de volgende stap in hun procedure, wat ook altijd spannend is.'



Groep blijft samen

De laatste bewoners zijn vertrokken naar een opvanglocatie in Wageningen. Ook daar zullen ze als groep wonen, vertelt Engbers.

'Het is een groep mensen met dezelfde afkomst, als het kan houden we daar rekening mee. Die ruimte is er helaas niet altijd.'

Lees ook:

- COA heeft gesloten asielzoekerscentrum Delfzijl tijdelijk nodig