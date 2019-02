Stormvogels voldoet maar net aan voorwaarden wielerbond

De voornaamste oorzaak van de afwezigheid in de wielerklassieker is dat een groot aantal renners na vorig seizoen gestopt is. Paul de Haan, Cor van Leeuwen en Wessel Piersma knepen spreekwoordelijk de remmen dicht. De selectie is daardoor te krap geworden. In totaal zijn er nog tien elite- en belofterenners over.

Te kort dag

Daarnaast bestaat de formatie uit een aantal marathonschaatsers. Zij keren na de wedstrijden in Zweden, die maandag plaatsvinden, terug. Het is voor die groep te kort dag om zich te kunnen voorbereiden op de Ronde van Groningen van aanstaande zaterdag.

Stormvogels richt zich dit seizoen voornamelijk op de Clubcompetitie. Een vereiste om aan deze serie wedstrijden deel te mogen nemen, is dat de Veendammer wielerclub tien renners moet hebben. Daar wordt maar ternauwernood aan voldaan.

Stormvogels-voorzitter Wilbert Boneschansker maakt zich geen zorgen voor de nabije toekomst. 'We zijn content dat we erin geslaagd zijn een ploeg van tien renners te hebben. Het is een prestatie dat het gelukt is voor ons als club. We gebruiken dit seizoen als overbruggingsjaar en gaan nadenken op welke manier we in 2020 weer een volwaardige ploeg hebben van zo'n vijftien renners.'

De wielerbond KNWU staat toe dat er in de Clubcompetitie één amateurrenner opgesteld mag worden. Deze nieuwe regel verschaft enige lucht voor de wielerclub.

