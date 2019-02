Mansveld en Klaassen gaan samenwerkingen Groningen Airport Eelde verkennen

Ook krijgen de opdracht om binnen een half jaar een totaal nieuwe RvC neer te zetten. Terwijl ze daarmee bezig zijn, wordt van ze verwacht dat ze ook de aansturing van Airport Eelde onder de loep nemen.

Politieke functies

Mansveld is directeur van de Veiligheidsregio Groningen. Ze was eerder gedeputeerde in Groningen en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet Rutte II. Klaassen was ruim 20 jaar burgemeester bij verschillende gemeenten en griffier van de Eerste Kamer.

Onrust

In januari stapten twee leden in de raad op. Zij hadden geen vertrouwen meer in de andere twee leden, en zouden van inzicht verschillen met directeur Marco van de Kreeke van de luchthaven.

Vanwege de lang aanhoudende onrust in de top besloten de aandeelhouders van het vliegveld (provincie Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) dat er versneld een nieuwe Raad van Commissarissen moest komen. Aanvankelijk zou de Raad dit voorjaar plaats maken voor een nieuwe raad.

