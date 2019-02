Het geheim van de ijsviskampioen oet Pekel: een lampje en een wurm

De 37-jarige Pekelder won afgelopen weekend in het Zweedse Dalsland de nationale titel in het ijsvissen.

'Het was nu de derde keer dat ik meedeed. Ik dacht, ik doe het deze keer gewoon net als vroeger. Een wurm en een lampje. Dat moet het doen', vertelt Leutscher vanuit Zweden.

Klein hengeltje zonder dobber

De peilbeheerder van waterschap Hunze en Aa's woont in Nieuwe Pekela en groeide op aan het Pekelder Hoofddiep. Daar leerde hij de kneepjes van het vissen. In Zweden had hij concurrentie van ruim twintig andere ijsvissers.

'Je zit daar op het ijs. Met een klein hengeltje met daaraan een lijn zonder dobber met een blinker en een wurm. Die laat je dan langzaam zakken naar zo'n 7,5 meter diepte en je volgt het met een klein lampje.'

In vier dagdelen moest zoveel mogelijk vis worden gevangen. 'Ik had me er echt op gefocust om elke keer een vis te vangen, want je krijgt daar extra punten voor.'

Beekridder

De vangst was niet echt groot, maar het lukte Leutscher om in elk dagdeel een vis te vangen. De vis die hem kampioen maakte is de beekridder, de krachtpatser onder de forellen. Hij ving er vier. 'Er werden ook wel regenboogforellen gevangen, maar er was niemand die er elk dagdeel eentje ving.'

De kampioensvis: een beekridder (Eigen foto)

Leutscher won een reis naar een vakantiehuis in Zweden voor vier personen en tegoedbonnen voor een viswinkel. Ondanks de weinige vangst is Leutscher apetrots op zijn prestatie. 'Dat is toch geweldig. Nederlands kampioen ijsvissen en dat oet Nijpekel...'

Melchior Leutscher (midden) viert zijn overwinning (Foto: NK ijsvissen)