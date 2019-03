Aardbevingsnieuws februari 2019: Een fout in de metingen

Een fout in de metingen van het KNMI, meer versterkingsplannen en bestaat GasTerra over ruim tien jaar eigenlijk nog wel? Dat en meer was het aardbevingsnieuws in februari.

Fout in de metingen

Een deel van het netwerk van het KNMI dat aardbevingen in onze provincie meet, heeft jarenlang niet goed gewerkt. Het gaat om versnellingsmeters die de effecten van aardbevingen op verschillende dieptes in de bodem meten. De fout was al maanden bekend bij het KNMI, maar kwam pas op 21 februari naar buiten. Dat komt volgens Läslo Evers van het meteorologisch instituut door een menselijke fout. 'Een aantal mensen had dingen moeten doen die zijn afgesproken en dat is niet uitgevoerd. Dat vinden wij heel vervelend.'

Volgens het KNMI zijn de gevolgen voor de versterkingsoperatie 'klein'. Minister Eric Wiebes benadrukt dat de versterking van mogelijk onveilige huizen niet wordt stilgelegd. 'Dat dient geen enkel doel.'

Bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zorgt de meetfout voor boosheid. 'In eerste instantie kwam vooral ongeloof op: dit kan toch niet waar zijn? En daarna toch ook wel boosheid. Hoe is het nou mogelijk dat het al zo lang bekend was, maar niet bij de partijen die er gebruik van maken of er, zoals wij, toezicht op houden. Dat is betreurenswaardig', zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren.

Midden-Groningen heeft de plannen klaar

De gemeente Midden-Groningen heeft de plannen voor de versterkingsoperatie klaar. Het werk begint na de zomer in Overschild. De gemeente houdt nog wel een slag om de arm met de planning die 'zomaar' een aantal maanden kan afwijken. Er is namelijk nog een aantal onzekerheden.

Er is meer capaciteit voor de inspecties dan voor het doorrekenen daarvan. Daardoor kan het langer duren voordat bewoners hun versterkingsadviezen krijgen. Hoe lang precies is onduidelijk.

'Zolang je dat niet oplost, blijft het een probleem', zegt wethouder Anja Woortman. Op 11 maart praten de aardbevingsgemeenten hierover met gasminister Wiebes. De wethouder heeft weinig vertrouwen dat het probleem dan is opgelost. 'Daar lig ik wel wakker van', zegt zij.

Blijft GasTerra bestaan?

Dat de gaskraan in onze provincie op termijn volledig wordt dichtgedraaid, heeft flinke gevolgen voor de toekomst van GasTerra. Het is het enige bedrijf dat het Groningse gas verhandelt. 'Als je hoort dat het product dat jij verkoopt zo snel als mogelijk niet meer beschikbaar is, dan komt dat hard binnen', zegt directeur Annie Krist.

Het besluit heeft mogelijk verregaande gevolgen voor de gasgroothandelaar. Wie weet bestaat het bedrijf over tien jaar niet meer. 'Dat is de vraag', erkent Krist. 'Daarop zijn we ons aan het oriënteren.'

Voor dit jaar kijkt de gashandelaar hoe ze 'competent personeel' kan behouden en voldoende uitdaging kan bieden.

Directeur Annie Krist van GasTerra over de toekomst van het bedrijf



Versterking

Het wil maar niet vlotten met de versterkingsoperatie in onze provincie. Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties gaan halverwege de maand weer om tafel met minister Wiebes. Volgens betrokkenen wordt het een stevig gesprek met vooral groot chagrijn over het tekort aan capaciteit.

'Het was de bedoeling om helderheid te krijgen over de capaciteit voor de versterking. Maar het blijkt dat de Nationaal Coördinator Groningen die garanties nog niet kan geven', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging.

Naast het chagrijn over de capaciteit, is er ook een positieve noot. De minister heeft de regio verzekerd dat de lokale plannen leidend zijn.

Er worden wel wat stapjes gemaakt. Zo komt de versterking van zo'n tweehonderd woningen in Loppersum eraan en geeft het SodM groen licht voor de versterking in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Detoezichthouder noemt de plannen 'goed genoeg om mee aan de slag te gaan'.

Mara dat duurt nog wel even. Als alle lokale plannen klaar zijn, is het aan de Nationaal Coördinator Groningen om een totaalplanning te maken voor de versterking. Dan nog volgt een definitief oordeel van het SodM.

Zorgen over de zorg

Voortdurende onduidelijkheid in de aardbevingsregio is een risico voor de kwaliteit en het aanbod van de zorg. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij negen zorginstellingen. In het rapport staat dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg op de bezochte locaties 'op dit moment voldoende is'.

Die 'voldoende' komt vooral door 'bovenmatige inzet en veel flexibiliteit van medewerkers', maar de inspectie zet vraagtekens bij de houdbaarheid daarvan. De 'langdurige onzekerheid' over de versterkingsoperatie zorgt bij zorgbestuurders voor 'veel financiële en materiële onzekerheden'. Dat wordt in het rapport 'een potentieel risico' voor het toekomstige zorgaanbod genoemd.

Aardbevingen in februari 2019:

- 1 februari, 21:41 uur, 1.0 in Luddeweer

- 7 februari, 14:33 uur, 0.7 in Westeremden

- 9 februari, 21:54, 0.9 in 't Zandt

- 10 februari, 11:12, 0.3 in Zandeweer

- 16 februari, 20:22, 1.4 in Zeerijp

- 19 februari, 13:15, 1.6 in Appingedam

- 23 februari, 00:55, 0.8 in Rottum

- 24 februari, 20:38, 0.4 in Loppersum