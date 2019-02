De Koffiecorner #17: Coach Taaij wil dat Lycurgus transparanter is over financiën

In de RTV Noord-Podcast De Koffiecorner wordt alles wat de Groningse sportwereld bezighoudt besproken, groot en klein. Niiwino Geertsema en Martin Drent ontvangen elke week een aantal gasten.

Lycurgus-coach Arjan Taaij vertelt over de toekomst van de club die in de financiële en bestuurlijke problemen zit. Ook reageert hij op de woorden van 'concullega' Redbad Strikwerda, die vindt dat Lycurgus de laatste landstitel moet inleveren.

FC Groningen-watcher Stefan Bleeker praat je bij over de presentatie van Mark-Jan Fledderus als nieuwe technisch directeur.

- Arjan Taaij: 'Als mensen ons willen helpen, zullen we transparanter moeten zijn over onze financiële situatie'

- Stefan Bleeker: 'Waarom zit Hans Nijland aan tafel bij de presentatie van Mark-Jan Fledderus?!'

- Arjan Taaij: 'Ik heb RTV Noord hoog zitten, maar ik vind het niet nodig dat over Strikwerda wordt gepubliceerd'

- Martin Drent: 'Ritsu Doan moet meer rendement uit zijn acties halen'