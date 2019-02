Versterking komt eraan: tientallen nieuwe wisselwoningen in Loppersum

Eerder werden al wisselwoningen in Middelstum gebouwd (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

In Loppersum start dit jaar de versterking van tweehonderd woningen. Bewoners moeten tijdelijk hun huis uit. Daarom komen er nog eens veertig nieuwe wisselwoningen in het dorp.

Het Centrum Veilig Woningen (CVW) heeft al zo'n twintig wisselhuizen in het dorp staan, maar dat is niet voldoende om tijdens de ingrijpende werkzaamheden iedereen onderdak te kunnen bieden.

Advies op zak

Het gaat om huizen waarbij de eigenaren al een versterkingsadvies hebben gekregen, uit de oude aanpak. Deze woningen zouden sowieso al versterkt worden.

Veel woningbezitters hebben dat advies nog niet gekregen en vallen daardoor onder de nieuwe - risicogerichte - aanpak. Bij die woningen moeten de inspecties nog beginnen en laat de versterking zelf nog lang op zich wachten.

Vijf mogelijke locaties

De gemeente Loppersum hield in november al een bijeenkomst waar bewoners suggesties konden doen voor een goede locatie van de nieuwe wisselwoningen. Daar kwamen 25 plekken uit. De gemeente heeft na onderzoek een 'shortlist' gemaakt van vijf geschikte locaties: tussen de Stedumerweg en de Sjuxumerweg (1), aan de Zwartelaan (2), de Wijmersweg (3), rond de Wirdumerweg (4) en de Zeerijperweg (5).

De mogelijke locaties van wisselwoningen op kaart



Eén of twee uitgekozen

'We kijken nu heel goed naar de ligging en de bereikbaarheid van die vijf plekken. Uiteindelijk kiezen we één of twee locaties waar de wisselwoningen komen te staan', zegt wethouder Pier Prins (CDA).

Ook daarna nodig

De wisselwoningen moeten voor de zomervakantie klaar zijn. Dan start de versterking van de tweehonderd woningen. Wethouder Prins sluit niet uit dat de tijdelijke huizen ook daarna nog nodig zijn:

'De komende jaren moeten meer woningen worden versterkt. Na dit project zijn deze huizen weer geschikt voor nieuwe projecten als wisselwoning.'

Naar verwachting blijven ze er vijf tot tien jaar staan.

Lees ook:

- SodM geeft groen licht voor versterking Appingedam, Loppersum en Delfzijl