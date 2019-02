Amerikaanse ambassadeur neemt kijkje in Eemshaven

Pete Hoekstra keert deze maand weer even terug op vertrouwde bodem. De Nederlandse ambassadeur van de Verenigde Staten brengt aanstaande donderdag een werkbezoek aan de Eemshaven en Chemiepark Delfzijl. Tijdens het bezoek van de 65-jarige Hoekstra, die opgroeide in Groningen, zal vooral gesproken worden over de thema's duurzame energie, vergroening van de chemie en innovatie. <