Lycurgus-coach Arjan Taaij over Redbad Strikwerda: 'Hij doet zichzelf tekort'

Lycurgus-coach Arjan Taaij vindt dat zijn club meer openheid van zaken moet geven over de financiële situatie waarin de volleybalclub zit. Dat zegt hij in de RTV Noord-podcast De Koffiecorner.

Taaij denkt dat dat goed zou zijn voor de toekomst: 'Ik denk dat er achter de schermen acties ingezet gaan worden die een beroep doen op de buitenwereld. Als je die buitenwereld gaat vragen om mee te denken en te helpen, zul je meer inzicht moeten geven in de financiële situatie en transparanter moeten zijn.'

Voorzichtigheid en angst

FC Groningen en Donar presenteren elk jaar de jaarcijfers. Lycurgus heeft die verplichting niet en heeft dat ook nooit gedaan. Waarom niet? 'Ik denk dat het een beetje voorzichtigheid en angst is om daar meer openheid over te geven.'

'Maar wij hebben ook niemand op kantoor zitten die zich daar elke dag mee bezighoudt', probeert de coach het te verklaren.

Sportief zijn we gegroeid, maar de bestuurlijke laag groeide niet genoeg mee Arjan Taaij - coach Lycurgus

De 35-jarige Taaij, die drie landstitels, vier supercups en een beker achter zijn naam heeft staan, denkt een van de oorzaken van de financiële en beleidsmatige problemen te weten: 'We zijn een amateurvereniging die gerund wordt door bijna alleen maar vrijwilligers. Als er al wordt betaald, is dat erg minimaal.'

'Maar', vervolgt hij: 'We zijn sportief zo gegroeid, dat de druk op de organisatie van de club in die jaren zo groot is geworden dat heel veel betrokkenen het niet meer bij kunnen benen. De bestuurlijke laag is niet genoeg meegegroeid om de topsportfaciliteiten te bestendigen. Toch denk ik dat de potentie er wel is!'

Strikwerda doet zichzelf tekort Arjan Taaij - coach Lycurgus

Ook reageerde Taaij in De Koffiecorner op de woorden van 'concullega' Redbad Strikwerda. Hij vindt dat de Groningers de laatste landstitel van de eredivisie volleybal moeten inleveren. omdat Lycurgus de titel heeft behaald toen de club al in de schulden zat. Strikwerda was vorig seizoen coach van de andere finalist, Orion uit Doetinchem.

Taaij: 'Ik heb in al die jaren geleerd dat ik uitspraken van Strikwerda niet serieus moet nemen. Ik heb hem als trainer-coach geweldig hoog zitten, maar ik zou mij als trainer altijd met mijn eigen club bezig houden. Oprecht vind ik dat hij zichzelf tekort doet met dit soort uitspraken. Klaar.'

Kampioenspoule

Ondanks de financiële en bestuurlijke problemen bij Lycurgus presteert de ploeg van Taaij ook nu goed. Afgelopen zaterdag begonnen de Groningers de kampioenspoule met een 3-1 overwinning in Houten tegen Taurus. Zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen Orion.

