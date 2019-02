Komst beukenhaag is Vlagtwedders doorn in het oog

Om het schoolplein in Vlagtwedde wordt mogelijk een beukenhaag geplaatst. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Verschillende omwonenden balen van de mogelijke komst van een beukenhaag rond de school in Vlagtwedde. Op het schoolplein in het dorp is al langere tijd sprake van lawaai- en drugsoverlast.