Zoektocht naar explosieven in bevingsgebied kost al ruim een ton

De gemeente Loppersum heeft vorig jaar 125.000 euro uit moeten geven aan de zoektocht naar explosieven in de grond.

Door de aardbevingen is de kans dat een bom of granaat, uit bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, spontaan ontploft groter dan in andere delen van Nederland.

Verschillende vondsten

Daarom is de gemeente vier jaar geleden begonnen met het zoeken naar niet gesprongen explosieven. Bij de zoektocht zijn tot nu toe al meerdere explosieven gevonden. Twee daarvan moeten nog onschadelijk worden gemaakt.

NAM en Rijk betalen

Het Rijk betaalt zeventig procent (86.000 euro) van de zoekkosten. Het resterende deel wordt vergoed door de NAM (38.000 euro).