Zuid-Europese Cetti's zanger duikt op bij Zuidlaardermeer

In het Zuidlaardermeergebied is dit weekend een Cetti's zanger opgedoken. Het is voor het eerst dat dit Zuid-Europese moerasvogeltje zich hier laat zien.

De vogel zit volgens RTV Drenthe aan de Groninger kant van het Zuidlaardermeer, in de Westerbroekstermadepolder.



Opmars naar het Noorden

Cetti's zangers zijn vogels uit Zuid-Europa, die de afgelopen jaren steeds noordelijker zijn gezien en gehoord. De soort broedt al sinds 1974 in ons land, maar kwam jarenlang niet buiten Zeeland. Vanaf 2003 begonnen de Cetti's zangers aan een opmars door ons land. Eerst werd de Biesbosch gekoloniseerd, daarna de grote rivieren en nu heeft dus een vogel Noord-Nederland bereikt.



Explosieve zanger

Het is een roodbruin, karekiet-achtig vogeltje. De vogels zijn het best te herkennen aan hun zang. Volgens de vogelbescherming laat het diertje een 'zeer kenmerkend en explosief voorgedragen zang' horen.



Niet gezien, wel gehoord

De ontdekker van het vogeltje is Jan Beekman van het Groninger Landschap. Hij was met een collega op pad toen hij een bijzonder geluid hoorde, vertelt hij aan RTV Drenthe.

'Hij zat wat voorzichtig zijn liedje te brabbelen en hij was nog niet goed op stem. Daardoor hadden we ook wat twijfels, want ik miste nog die hele harde luide strofes die een Cetti's zanger normaal maakt. Maar ik heb op internet nog even teruggeluisterd en het was er echt een. We hebben hem helaas niet gezien, we moesten hem aan de zang herkennen.'