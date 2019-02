Bijzondere lammetjes zorgen voor vredig tafereel bij Lopster hobbyboer

De Dassenkop is een schapensoort die niet veel voorkomt in ons land. In Loppersum heb je wél grote kans een glimp van de dieren op te vangen. Bij hobbyboer Johny Claus lopen zelfs een paar pasgeboren exemplaren rond.

'De aftekening van een Dassenkop is heel speciaal. Ze hebben een zwart lichaam met witte streepjes bij de ogen. Maar ook hun gedrag is heel speels en vrolijk', beschrijft Claus de diertjes.



Hopen op een ooitje

Claus fokt alweer vijf jaar Dassenkoppen. Toch is het volgens hem niet zomaar een optelsom om een Dassenkop-lammetje op de wereld te zetten.

'De kans is ook aanwezig dat er een Zwarte Texelaar geboren wordt, maar een Dassenkop Texelaar is toch wel het mooiste. Vooral als het een ooitje is, want dan kun je weer verder. Het is een beetje fiftyfifty wat het wordt.'



Het witte moederschaap heeft vorige week twee doodgeboren lammetjes gehad Johnny Claus - hobbyboer

Bijzonder stel

Dat het met de sfeer tussen de verschillende schapenrassen wel goed zit, blijkt wel als Claus een bijzonder tafereel laat zien: een zwart Dassenkop-lammetje ligt vreedzaam naast een wit schaap. En daar zit een verhaal achter, want die twee horen niet bij elkaar.

'Het witte moederschaap heeft vorige week twee doodgeboren lammetjes gehad. Maar ik wist dat het een hele zorgzame moeder was en probeerde of het lukte om de zwarte Dassenkop bij die moeder te laten zuigen', legt Claus uit.



Pleegmoeder

En dat lukte, tot tevredenheid van de hobbyboer. 'Heel bijzonder, want als een moeder aan zo'n lammetje ruikt en het is niet goed, stoten ze zo'n lammetje meteen af. Maar dit schaap wierp zich gelijk op als pleegmoeder. En dan weet je dat het goed zit', besluit hij tevreden.